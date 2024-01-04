Киев, 4 января, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила в беседе с ведущим исландского канала ISLND TV, что украинские военные разговаривают между собой на русском языке, а это негативно влияет на исход конфликта с Россией.

Pryshutova Viktoria Ирина Фарион

Фарион размышляла про украинизацию, преодоление языкового конфликта, продвигая свои ненавистнические заявления в отношении русскоговорящих сограждан.

Так, украинская националистка, заострила внимание на том, что «каждое мгновение может быть решающим», к примеру, если украинец ранен, а над ним кто-то стоит и говорит на «московском языке».

«Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими», — сказала Фарион.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине возбудили уголовное дело против Ирины Фарион. Фарион заподозрили в дискриминации, оскорблении чести и достоинства военных, нарушении тайны переписки и личной неприкосновенности. Её проверят на факт оскорбления русскоговорящих бойцов ВСУ.

Фарион 7 ноября призвала считать врагами всех, кто говорит на русском языке, в том числе военных ВСУ. Участие в боях на стороне Украины не даёт одновременного права пренебрегать национальным языком страны, считает общественница. Бывший депутат потребовала от русскоязычных украинских военных переходить на сторону России. После этого Фарион заблокировали в соцсетях.

Украинский университет «Львовская политехника» уволил Фарион.