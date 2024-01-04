Берлин, 4 января, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Украинцы назвали недавние удары по военной инфраструктуре Киева самыми страшными атаками за долгое время, заявил 3 января в эфире N-TV корреспондент немецкого телеканала Гордиан Фриц.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Я поговорил с украинцами. Они сказали, что это худшие удары за долгое время», — рассказал он.

Журналист отметил, что эти атаки российской армии бьют по морали, по настроениям украинцев.

В материале автора также говорится, что удары наносились по военным заводам и складам с оружием для минимизации производственных возможностей Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января в Минобороны проинформировали о нанесении группового высокоточного удара ВС России по украинским военно-промышленным предприятиям в Киеве и пригородах. Эти объекты выпускали ракеты и беспилотники, а также ремонтировали технику ВСУ. Кроме того, удар был нанесён по местам хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западными странами. Все объекты поражены.

В Киеве в результате взрывов 2 января была повреждена фабрика по пошиву одежды для военных, пострадали производственные мощности и складские помещения. В компании устанавливают степень понесённых потерь.