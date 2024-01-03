Абу-Даби, 4 января, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Результатом тесных связей Абу-Даби с Москвой и Киевом стал обмен российскими и украинскими пленными, заявили 3 января в министерстве иностранных дел ОАЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обмен Пленными Российские Войска

«Успех посреднических усилий стал отражением прочных дружественных отношений ОАЭ с Российской Федерацией и Украиной, которые были подкреплены постоянными призывами на самом высоком уровне и привели к одному из крупнейших обменов пленными между двумя сторонами с начала конфликта», — говорится в заявлении.

В МИД выразили признательность правительствам РФ и Украины за сотрудничество и посредничество ближневосточной страны в процессе обмена пленными.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат прилагать усилия для поиска мирного урегулирования конфликта на Украине, а также призвали к снижению напряжённости и поддержке всех предложений, направленных на смягчение гуманитарных последствий кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января в Минобороны подтвердили возвращение из украинского плена 248 российских военнослужащих. Бойцов доставят для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения.

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На Украине также засвидетельствовали состоявшийся обмен пленными с РФ. Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что из плена вернулись более 200 военнослужащих ВСУ, нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы. Также в числе освобождённых были бойцы, взятые ВС РФ в плен в ходе освобождения Россией Мариуполя в 2022 году.