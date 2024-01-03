Чебоксары, 4 января, 2024, 02:26 — ИА Регнум. В Чувашии поздним вечером 3 января произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. О ДТП сообщили в МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Итог ДТП

Авария произошла на 152-м км автодороги Чебоксары — Сурское в Порецком районе. Междугородный автобус ехал из Нижнего Новгорода в Тольятти.

По информации полиции, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и съехал с дороги. В результате два человека погибли, 10 пассажиров получили различные травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в Новосибирской области на участке трассы P-255 «Сибирь» в ДТП погибли четыре человека.

44-летний мужчина на «Тойота Рактис» двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово в направлении Новосибирска. В какой-то момент при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречным «Хендай Туксон», под управлением мужчины 1969 года рождения. После чего «Тойота» столкнулась с попутным грузовым автомобилем «Вольво», управлял которой мужчина 1980 года рождения.

В результате ДТП погибли водитель и две пассажирки «Тойоты» — женщина и ребёнок. Водителя «Хендай» скончался в больнице не приходя в сознание.

25 декабря в Пермском крае в результате дорожной аварии погибли ребёнок и трое взрослых. Это произошло ранним утром на автодороге Пермь — Екатеринбург.

Водитель «Рено-Логан» на 126-м км трассы допустил занос машины с выездом на полосу встречного движения. Легковушка столкнулась с грузовиком «Вольво». Погибли водитель автомобиля и два его пассажира — 23-летняя девушка и 11-летняя девочка.