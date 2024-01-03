Москва, 4 января, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Все страны НАТО работают на то, чтобы сломить и ослабить Россию, но это у них не получится. На каждую атаку по территории РФ будет производиться удар возмездия, прокомментировал 3 января заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского руководитель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

По его словам, если на Западе помыслят пойти на истерический призыв главы польского МИД, имена политических провокаторов упорно толкающих к Третьей мировой войне будут известны.

Именно такие «сикорские, байдены и боррели», вооружающие киевский режим, ответственны за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка, добавил политик.

«Все, кто не оболванен враньём Вашингтона и Брюсселя, давно понимают, что реальной целью была и остаётся Россия, сила и мощь которой в её людях!» — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

На каждый удар Россия ответит ударами возмездия, плечом к плечу, заключил с верой в победу лидер ЛДПР.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января глава польского МИД Радослав Сикорский призвал поставить Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России. По его словам, нужно ответить на последние атаки на Украину предоставлением дальнобойных ракет, которые позволят уничтожить стартовые площадки и командные центры.

30 декабря 2023 года ВСУ атаковали центр Белгорода ракетами «Ольха» с кассетной начинкой и снарядами системы Vampire. Большую часть из них, по информации Минобороны РФ, удалось перехватить. Массированный ракетный удар ВСУ нанёс множество повреждений различным городским объектам. Пострадало множество зданий и автомобилей. В результате теракта погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 граждан пострадали.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар по Белгороду не останется безнаказанным. При этом Россия не станет наносить аналогичных ударов, а продолжит уничтожать военные объекты на Украине, подчеркнул глава государства.