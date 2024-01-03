Киев, 4 января, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Идею с новым вариантом мобилизации в ряды ВСУ предложил обсудить бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов.

Сергей Корсун ИА Регнум Повестка Мобилизация ВСУ Украина

В соцсетях он сослался на большинство своих читателей, которые назвали правильным подходом к мобилизации лотерею или жеребьёвку.

«Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие — нет. И делать так для каждой волны мобилизации», — написал Милованов, добавив, что ему интересно мнение пользователей на этот счёт.

Кроме того, бывший чиновник отметил нехватку внутренних резервов у ВСУ, поэтому происходит принудительная мобилизация.

Пользователи раскритиковали Милованова. В своих комментариях они назвали экс-министра разрушающим страну человеком, а его предложение — несправедливым.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве признали, что испытывают сложности при проведении мобилизации в ряды ВСУ. Качество жизни на Украине не соответствует европейскому уровню, поэтому возникли проблемы, заявил советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк. Он добавил, что у украинских властей «нет выбора», в любом случае мобилизация будет продолжена.

В декабре 2023 года лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ просит дополнительно призвать в ряды армии полмиллиона человек.