Вашингтон, 4 января, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Любые действия, создающие угрозу для коммерческих судов в Красном море и Аденском заливе, необходимо прекратить, заявил 3 января на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

Призывая руководство йеменского движения «Ансар Алла» к сдержанности и ответственному поведению, российский дипломат осудил их атаки на суда.

«Свободное и безопасное судоходство в регионе — залог устойчивых поставок не только коммерческих, но и гуманитарных грузов. Категорически осуждаем атаки на гражданские суда, ставящие под угрозу не только свободу и безопасность судоходства, но и жизни и здоровье моряков», — сказал Небензя.

В заключении постпред РФ при ООН потребовал от хуситов немедленного освобождения судна Galaxy Leader и его экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Центрального командования США, 3 января несколько торговых судов в южной части Красного моря заявили о запуске в их направлении баллистических ракет со стороны правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла». При этом ни одно из них не сообщило о каком-либо ущербе. Отмечается, что с 19 ноября 2023 года это стало уже 24-м нападением на торговые судна на юге Красного моря.

В ноябре 2023 года в Аденском заливе у побережья Йемена неизвестные захватили связанный с Израилем танкер Central Park, сообщило агентства Associated Press. Судно под флагом Либерии принадлежит компании Zodiac Maritime. На борту в момент нападения находились 22 члена экипажа. Известно, что компания Zodiac Maritime входит в состав Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эяль Оферу.