Москва, 4 января, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Автор, художественный руководитель команд КВН, актёр Станислав Агафонов внезапно ушёл из жизни 3 января. О безвременной утрате сообщил в своём Telegram-канале народный артист РФ, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный.

kinopoisk.ru Станислав Агафонов

«Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН», — написал Запашный.

Причина смерти звезды КВН — пока не уточняется.

Станислав Агафонов в своём кругу был известен как Агафон. Он и сам в соцсетях писал, что «моя фамилия стала моим именем».

Он родился 1 марта 1983 года в Братске Иркутской области. Начинал творческую карьеру в КВН, дошёл до Высшей лиги в составе команды «Байкал», был чемпионом Высшей лиги КВН как основатель и худрук команды «Раисы», финалистом «Comedy Баттл».

Журнал «Стархит» отметил, что Агафонов был автором с неповторимым стилем, человеком с большой буквы, отцом, мужем.

«Часть необъятной семьи Планеты КВН, без которой представить её на сегодняшний день невозможно», — написало издание.

Работал с многими юмористами и даже попробовал себя в кино — снимался в сериале «По колено».

Станислав Агафонов был супругом участницы команды КВН «Раисы» Анастасии Жуковой. У них двое сыновей — Захар и Лука.