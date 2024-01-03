Брюссель, 4 января, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель переговорил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским на тему военной поддержки Украины. Стороны пришли к мнению о необходимости её усиления, в том числе за счёт передаче ВСУ ракет большой дальности и средств противовоздушной обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы выразили согласие по необходимости усиления нашей военной поддержки Украине, в том числе ракетами большой дальности и зенитными ракетами», — написал Боррель в соцсети Х.

Он добавил, что между ним и Сикорским на эту тему состоялась «хорошая дискуссия».

Как сообщало ИА Регнум, 3 января министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по России. Он считает, что необходимо ответить на последние атаки на Украину, предоставив ВСУ дальнобойные ракеты. По его словам, такое оружие позволит Украине уничтожить стартовые площадки и командные центры.

В МИД России предупредили, что передача Киеву ракет большой дальности может спровоцировать прилёты в Польшу. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Сикорский озвучивает «только американские» идеи, тем самым действуя против собственной страны.