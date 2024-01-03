Вашингтон, 4 января, 2024, 00:42 — ИА Регнум. США снова угрожает частичное прекращение финансирования правительства (шатдаун). До этого момента осталось примерно полмесяца, заявила 3 января пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Daum.net Белый дом

«Мы в 16 днях от того момента, когда часть правительства не сможет продолжать работу», — сказала она.

Официальный представитель Белого дома добавила, что вместо выполнения своей работы республиканцы предпочли покинуть Вашингтон в середине декабря и вернуться к основной трудовой деятельности не раньше следующей недели.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января минфин США опубликовал данные, согласно которым госдолг страны впервые превысил $34 трлн. Три месяца назад этот показатель был на уровне 33 трлн. В течение 2023 года Белый дом неоднократно призывал Конгресс увеличить лимит задолженности.

Член американского Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила о необходимости прекратить финансирование Украины и сконцентрироваться на внутренних делах США. Говоря о возможности наступления в США нового шатдауна, она призвала остановить «воинствующее» правительство и предложила устроить импичмент президенту Джо Байдену.

В середине декабря 2023 года конгрессмены США ушли на зимние каникулы до 9 января, оставив нерешёнными ряд вопросов, в том числе финансирования Украины. Во время декабрьского визита в США глава киевского режима Владимир Зеленский не смог уговорить американских законодателей предоставить Киеву $61 млрд.