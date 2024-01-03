Москва, 4 января, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внёс изменения в указы, устанавливающие временный порядок исполнения обязательств перед частью иностранных кредиторов и изменённый порядок выплат по еврооблигациям России. Соответствующий документ опубликован 3 января на официальном портале правовой информации.

kremlin.ru Владимир Путин

Так, согласно внесённым изменениям, на деньги и ценные бумаги на счётах типа «И» и «С» не могут быть наложены взыскания или аресты, также не могут быть приняты иные обеспечительные меры.

Минфин РФ перешёл на доработанный порядок выплат по еврооблигациям в соответствии с указом Владимира Путина от 9 сентября 2023 года.

Минфин будет переводить средства в Национальный расчётный депозитарий в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин отменил ограничения на международные компании в связи с их регистрацией на территории РФ.

Под снятие ограничений попали три юридических лица: МКАО «Вандл холдингс лимитед» (регистрация в Приморье), МКООО «Адорабелла» и МКООО «Хлодвиг энтерпрайзес» (обе получили прописку в Калининградской области, изменив юрисдикцию из Швейцарии в апреле 2022 года).

Военные успехи России, достижения в экономике, обретение новых союзников, обход санкций и международной изоляции — всё это позволяет назвать 2023 год Годом Путина. Об этом написала французская газета Le Parisien.