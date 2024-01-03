Киев, 4 января, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о прогремевшем взрыве в региональной столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В своём Telegram-канале он написал о взрыве в Харькове, не раскрывая подробностей инцидента. Данных о повреждённых объектах и жертвах нет.

О нескольких взрывах в Харькове сообщил также телеканал «Общественное».

Как сообщало ИА Регнум, не менее пяти взрывов прогремели вечером 3 января в Харьковской области на Украине, промышленная зона получила значительные повреждения, заявил начальник Липецкой сельской военной администрации региона Алексей Слабченко.

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