Вашингтон, 4 января, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал в ходе брифинга 3 января, что американские власти не видят готовности президента России Владимира Путина к переговорам по украинскому вопросу.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Были сообщения СМИ о том, что господин Путин внезапно готов к переговорам, он точно не ведёт себя так, как человек, готовый к переговорам», — сказал Джон Кирби.

При этом чиновник вновь призвал Конгресс одобрить запрос о новой помощи киевской армии.

По словам Кирби, у Белого дома не осталось возможности поставлять Украине вооружение.

Как сообщало ИА Регнум, после неудач Вооружённых сил Украины в стране вспомнили, что Россия неоднократно выражала готовность к переговорам по урегулированию конфликта.

Авторы телеканал TVL отметили, что украинцы осознали, что за два года они не только не захватили Крым и Донбасс, но и потеряли гораздо больше — как территорий, так и людей. Это заставляет их горько сожалеть о решении не соблюдать Минские соглашения.

США не меняют своих целей, связанных с «тотальной победой над Россией» на Украине, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Он опроверг публикацию издания Politico. В статье предполагалось, что смещение акцентов США якобы последовало за провалом контрнаступления ВСУ, это может означать фактическое согласие с территориальными уступками России.

По мнению словацкого издания Hlavný dennik, в планах США украинский кризис может развиваться по двум сценариям: либо Киев начнёт мирные переговоры с Москвой, либо Вашингтон продолжит поддержку украинской армии. Также есть третий вариант — это расширение конфликта на всю Европу, который может привести к катастрофе. Россия не допустит угроз НАТО для себя с украинской территории, для этого она может зайти и на её территорию, считают журналисты.