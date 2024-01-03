Киев, 3 января, 2024, 23:57 — ИА Регнум. В Киеве столкнулись со сложностями при проведении мобилизации в ряды ВСУ, заявил в эфире телеканала «Рада» советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк.

Ukraine Presidency/Global Look Press

«Да, нам сложно проводить мобилизацию, рекрутинг, по понятным причинам, потому что у нас качество жизни не такое, как в Европе», — сказал он.

По его словам, в украинском обществе происходит жёсткая дискуссия на тему мобилизации. При этом у украинских властей «нет выбора», в любом случае мобилизация будет продолжена, добавил Подоляк.

Как сообщало ИА Регнум, в своём новогоднем обращении к жителям Украины глава киевского режима Владимир Зеленский призвал население сделать выбор между статусом беженца и исполнением долга перед Киевом. Рано или поздно это предстоит сделать, сказал он.

В конце 2023 года в Верховную раду внесли законопроект о мобилизации на Украине. Власти страны хотят снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и отменить отсрочку для инвалидов третьей группы. Также авторы документа предлагают лишить уклонистов права на представление госуслуги, включая оформление различных документов.

Депутат украинского парламента Евгений Шевченко считает, что новый законопроект о мобилизации на Украине, внесённый на рассмотрение в Верховную раду, демонстрирует неуважение к населению. По его мнению, это может обернуться против руководства страны. Шевченко назвал попытки властей загнать украинцев в армию жестокими и не имеющими логики. Депутат добавил, что цель у нового законопроекта — отомстить тем, кто не хочет отправляться на фронт.