Киев, 3 января, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Российская ракета ударила по зданию одной из мастерских на Украине, где разрабатывают и модернизируют беспилотники. Об этом сообщил в соцсетях бывший депутат Верховной рады, военнослужащий ВСУ Игорь Луценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

По словам киевского боевика, ракета попала в здание мастерской, где украинские специалисты занимаются разработкой новых беспилотников, улучшают их и ремонтируют.

«Объём материального ущерба уточняется», — написал Луценко, не раскрыв местонахождение мастерской.

Как сообщало ИА Регнум, не менее пяти взрывов прогремели вечером 3 января в Харьковской области на Украине, промышленная зона получила значительные повреждения.

Вооружённые силы России в течение минувших суток поразили в Харькове пункты дислокации иностранных наёмников и бойцов националистического формирования «Харьковщина».

По прошествии 2023 года можно сказать, что Украина не сможет победить Россию, заявил 2 января бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.