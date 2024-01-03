Харьков, Украина, 3 января, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Не менее пяти взрывов прогремели вечером 3 января в Харьковской области на Украине, промышленная зона получила значительные повреждения. Об этом в Telegram-канале сообщил начальник Липецкой сельской военной администрации региона Алексей Слабченко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Под ударом оказалась одна из неработающих промышленных зон», — сказал Слабченко, не уточнив, о каком производстве идёт речь.

Местные паблики пишут, что взрывы продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали белгородское село Муром с помощью дрона-камикадзе, сообщил 3 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Повреждения получил один частный дом.

Вооружённые силы России в течение минувших суток поразили в Харькове пункты дислокации иностранных наёмников и бойцов националистического формирования «Харьковщина».

31 декабря в Минобороны сообщили, что в ответ на обстрел Белгорода со стороны ВСУ российские военные поразили центр принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся киевским режимом. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители Главного разведывательного управления и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, отметили в ведомстве.

Также ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами по зданию СБУ в Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уничтожили представителей руководящего состава СБУ, иностранных наёмников и боевиков подразделения «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), непосредственно осуществлявших подготовку диверсий на российской территории, рассказали 31 декабря в Минобороны.

Потери ВСУ в минувшие сутки на донецком направлении составили более 310 военнослужащих, на южнодонецком — до 115 военнослужащих. На херсонском направлении было нанесено поражение противнику на правом берегу Днепра, на купянском — отражена атака штурмовой группы ВСУ.