Москва, 3 января, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин отменил ограничения на международные компании в связи с их регистрацией на территории РФ. Это следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Под снятие ограничений попали три юридических лица: МКАО «Вандл холдингс лимитед» (регистрация в Приморье), МКООО «Адорабелла» и МКООО «Хлодвиг энтерпрайзес» (обе получили прописку в Калининградской области, изменив юрисдикцию из Швейцарии в апреле 2022 года).

«Вандл холдинг лимитед» — акционер золотодобытчика «Полюс». Изначально фирма была зарегистрирована на Кипре, а в марте 2022 года редомицилировалась на остров Русский в Приморском крае.

Как сообщало ИА Регнум, международный косметический концерн Avon, заявлявший о прекращении инвестиций в Россию, решил не уходить с местного рынка.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 25 марта заявил, что многие ушедшие из страны компании жалеют о своём решении. Он отметил, что организации перестали контролировать прибыль в то время, как их товары продолжили поступать в Россию.

В апреле стало известно, что потери зарубежных производителей могли составить в общей сложности $2 млрд, а объём недополученной прибыли может достичь $1,5 млрд.

Владимир Путин в июне заявил, что Западу не удалось спровоцировать катастрофу антироссийскими санкциям, и для Москвы открылись новые направления развития после ухода западных компаний. По его словам, это открыло ниши российскому бизнесу, что позволило экономике продвигаться вперёд.