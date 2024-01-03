Вашингтон, 3 января, 2024, 23:14 — ИА Регнум. США не меняют своих целей, связанных с «тотальной победой над Россией» на Украине, заявил 3 января на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Нет, это неправда. Неправда», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Американский дипломат опроверг прошлогоднюю публикацию издания Politico. В статье предполагалось, что смещение акцентов США якобы последовало за провалом контрнаступления ВСУ, это может означать фактическое согласие с территориальными уступками России.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению словацкого издания Hlavný dennik, в планах США украинский кризис может развиваться по двум сценариям: либо Киев начнёт мирные переговоры с Москвой, либо Вашингтон продолжит поддержку украинской армии. Также есть третий вариант — это расширение конфликта на всю Европу, который может привести к катастрофе. Россия не допустит угроз НАТО для себя с украинской территории, для этого она может зайти и на её территорию, считают журналисты.

В США этим не довольны, поэтому не спешат проводить переговоры с РФ. По этой причине расширение конфликта на всю Европу очень привлекательно для США, заключили словацкие обозреватели.

В конце 2023 года в Госдепе утверждали об истощении возможностей оказывать поддержку Киеву. Вашингтон достиг «дна бочки» в предоставлении помощи ВСУ, поэтому Украину ждёт «очень тяжёлая зима», заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.