Москва, 3 января, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Мать годовалой девочки, тело которой полиция обнаружила на балконе квартиры в Москве рассказала следователям, что намеренно утопила дочь в момент купания. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Прокуратура г. Москвы

По информации следователей, 17-летняя мать ребёнка призналась, что во время купания насильно удерживала девочку под водой, в результате чего она захлебнулась. Причина убийства — не раскрывается.

Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей.

Как сообщало ИА Регнум, труп годовалой девочки нашли на балконе жилого дома на юго-западе Москвы 3 января.

Со слов бабушки ребёнка, несколько дней назад малышка во время купания случайно захлебнулась, тогда они с её матерью перенесли тело на балкон. Бабушка рассказала о случившемся знакомому, который и сообщил о происшествии в полицию.

У несовершеннолетней матери утопленной девочки есть ещё один ребёнок.

В Лесосибирске в Красноярском крае двухлетняя девочка уронила на себя тумбу с телевизором и погибла. Несчастный случай произошёл днём 1 января. Мать отлучилась на кухню за соком для своей дочери, оставив девочку одну в зале. Вскоре женщина услышала звук падения. Прибежав в комнату, мать обнаружила лежащую под тумбой с телевизором дочь с травмой в области лба. На место происшествия приехали врачи, однако спасти ребёнка им не удалось.