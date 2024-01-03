Нью-Дели, 3 января, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Импорт российской нефти в Индию в декабре 2023 года сократился не из-за проблем с оплатой на фоне санкций, а по причине непривлекательности скидок, заявил министр нефти и природного газа в правительстве республики Хардип Сингх Пури. Его слова приводит индийская газета Business Standard.

Иван Шилов ИА REGNUM

Политик заверил, что не получал никаких сведений от компаний по поводу остановки поставок из-за проблем с оплатой нефти из России. В настоящее время импорт российской нефти составляет 1,5 млн баррелей в день, добавил он.

По словам Пури, правительство Индии большую часть нефти из РФ приобретает за дирхамы ОАЭ.

Как сообщало ИА Регнум, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец 23 декабря 2023 года подчеркнул, что Индия заинтересована в российской нефти. Других особых возможностей для развития товарооборота между Россией и Индией на данный момент нет.

За девять месяцев 2023 года товарооборот России и Индии вырос в два раза — до рекордных $54,7 млрд. Основной причиной его резкого увеличения стала массированная покупка Индией российской нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов. Россия стала одним из основных поставщиков нефти для Индии. После Китая Индия является вторым покупателем нефти из РФ, сказал эксперт.