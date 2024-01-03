У посольства РФ в Праге задержали мужчину с зажигалкой и горючей жидкостью
Полиция Праги задержала у посольства РФ мужчину с зажигалкой и горючей жидкостью
Прага, 3 января, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Полиция Чехии задержала перед зданием посольства России в Праге мужчину с горючим веществом и зажигалкой, сообщил 3 января пражский новостной портал Novinky.
Также правоохранители сообщили, что участник инцидента — иностранный гражданин.
«Переговоры завершились успехом, и мужчина, являющийся гражданином иностранного государства, добровольно отказался от своего намерения», — сказано в сообщении.
Участника инцидента передали медикам.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года на территорию посольства России в Варшаве через ограду забросили чемодан. Дипломаты вызвали полицию и сапёров. Опасных предметов в чемодане обнаружено не было.
В августе 2023 года в Кишинёве мужчина на автомобиле протаранил ворота здания посольства России и попытался скрыться, но его задержали в соседнем городе. По пути злоумышленник разбил ещё два автомобиля.