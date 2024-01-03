Москва, 3 января, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Запустить сборку автомобилей на бывшем заводе концерна Hyundai в Петербурге планируется до середины 2024 года, рассказал 3 января в интервью ТАСС глава Минпромторга России Денис Мантуров на Международной выставке-форуме «Россия».

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Что касается Hyundai, мы рассчитываем, что тоже будет до середины 2024 года начата сборка автомобилей», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что завод Hyundai Motor в Петербурге будет продан российской фирме «Арт-Финанс». В компании уточнили, что продажа доли завода Hyundai Motor Manufacturing Russia (HMMR) была одобрена на заседании 19 декабря.

Завод Hyundai в Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2206 работников завода из 2537. В мае того же года Мантуров подтвердил намерение южнокорейского автоконцерна продать завод.

После начала спецоперации производство на своих площадках в России прекратили ряд зарубежных автопроизводителей. В их числе Renault, Nissan, Infiniti, General Motors, Ford, Toyota и Mercedes-Benz.