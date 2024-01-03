Москва, 3 января, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Из 248 российских военных, освобождённых из украинского плена, 75 военнослужащих возвращены без обмена, сообщила 3 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Благодаря президенту Российской Федерации В. В. Путину, руководству Минобороны и ФСБ России, российским депутатам и сенаторам сегодня вернулись на Родину из украинского плена 248 наших защитников! При этом 75 российских военнослужащих возвращены без обмена», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в Министерстве обороны РФ сообщили, что в результате сложного переговорного процесса в Россию с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 248 военнослужащих. Также российское военное ведомство опубликовало кадры, на которых видно, что российские бойцы пересекли границу в Белгородской области на автобусах.

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В российском военном ведомстве подчеркнули, что возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря гуманитарному посредничеству со стороны Объединённых Арабских Эмиратов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена военнопленными между Россией и Украиной. По его словам, на Украину вернулись более 200 военнослужащих ВСУ, нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы.

Лидер киевского режима также заявил, что в числе вернувшихся на Украину — бойцы, взятые ВС РФ в плен в ходе освобождения Россией Мариуполя в 2022 году.