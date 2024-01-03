Челябинск, 3 января, 2024, 20:12 — ИА Регнум. В Челябинской области задержали четвёртого подозреваемого в нападении на ветеранов СВО и их жён, сообщили 3 января в управлении Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Благодаря слаженной работе следователя СК и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области установлено местонахождение ещё одного — 21-летнего подозреваемого, ранее объявленного в розыск. В ближайшее время неоднократно судимому челябинцу планируется предъявить обвинение (…) и направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении управления.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 1 января в Советском районе Челябинска пятеро нетрезвых мигрантов вели себя вызывающе и оскорбляли женщин, которые ждали такси. Женщины оказались жёнами ветеранов СВО, мужья вступились за них, после чего конфликт перерос в драку. Подозреваемые, кроме того, выкрикивали оскорбления в адрес местных жителей.

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Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Троих подозреваемых задержали 1 января. В СК также отметили, что следователи ходатайствовали об избрании двоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд в качестве меры пресечения избрал домашний арест.