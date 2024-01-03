Москва, 3 января, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 января в своём Telegram-канале прокомментировал отказ МИД Франции осудить удары киевского режима по Белгороду.

Антон Вергун/РИА Новости

«Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса — это (якобы. — Прим. ред.) «право на самооборону», — отметил Медведев, назвав французских руководителей «мразью» и «уродами».

Как передавало ИА Регнум, 3 января журналисты попросили представителя французского МИД обозначить позицию страны относительно ракетных ударов ВСУ по жилым кварталам Белгорода с применением запрещённых кассетных боеприпасов. В ведомстве проигнорировали вопрос, заявив, что киевский режим якобы осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее заявил, что в Брюсселе не хотят верить представленным Россией фактам об обстреле Белгорода. На вопрос, поддерживает ли Евросоюз целенаправленные удары по гражданским объектам с использованием произведённых в странах ЕС систем залпового огня и кассетных боеприпасов, он ответил, что киевский режим имеет право на оборону.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова Стано об атаке на Белгород говорят о том, что Запад узаконил беззаконие.

ВСУ атаковали центральные кварталы Белгорода с помощью ракет РСЗО «Ольха» с кассетной начинкой и снарядов системы Vampire вечером 30 декабря. В результате теракта погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали.