Москва, 3 января, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Минобороны России 3 января опубликовало видеокадры возвращения российских военных из украинского плена.

Кадр из видео

Российские бойцы пересекли границу Белгородской области на автобусах.

«Через 5 часов буду дома. Это будет радость. Спасибо большое», — сказал один из военных.

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Как передавало ИА Регнум, 3 января в Министерстве обороны РФ сообщили, что в результате сложного переговорного процесса в Россию с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 248 военнослужащих.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря гуманитарному посредничеству со стороны Объединённых Арабских Эмиратов.

Самолёты Воздушно-космических сил России доставят освобождённых из плена в медучреждения Минобороны, уточнили в министерстве, добавив, что всем освобождённым из плена оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена военнопленными между Россией и Украиной. По его словам, на Украину вернулись более 200 военнослужащих ВСУ, нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы.

Лидер киевского режима также заявил, что в числе вернувшихся на Украину — бойцы, взятые ВС РФ в плен в ходе освобождения Россией Мариуполя в 2022 году.