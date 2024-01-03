Минобороны опубликовало кадры возвращения российских военных из плена ВСУ
Москва, 3 января, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Минобороны России 3 января опубликовало видеокадры возвращения российских военных из украинского плена.
Российские бойцы пересекли границу Белгородской области на автобусах.
«Через 5 часов буду дома. Это будет радость. Спасибо большое», — сказал один из военных.
Как передавало ИА Регнум, 3 января в Министерстве обороны РФ сообщили, что в результате сложного переговорного процесса в Россию с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 248 военнослужащих.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря гуманитарному посредничеству со стороны Объединённых Арабских Эмиратов.
Самолёты Воздушно-космических сил России доставят освобождённых из плена в медучреждения Минобороны, уточнили в министерстве, добавив, что всем освобождённым из плена оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена военнопленными между Россией и Украиной. По его словам, на Украину вернулись более 200 военнослужащих ВСУ, нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы.
Лидер киевского режима также заявил, что в числе вернувшихся на Украину — бойцы, взятые ВС РФ в плен в ходе освобождения Россией Мариуполя в 2022 году.