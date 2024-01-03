Болотное, Новосибирская область, 3 января, 2024, 19:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области на участке трассы P-255 «Сибирь» в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.

Кадр из видео

«3 января около 14:50 44-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Рактис», двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово в направлении города Новосибирска, по предварительной информации на 109 км трассы при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречным «Хендай Туксон», под управлением мужчины 1969 года рождения. После чего «Тойота» столкнулась с попутным грузовым автомобилем «Вольво», под управлением мужчины 1980 года рождения», — говорится в сообщении.

В результате аварии погибли водитель и две пассажирки «Тойоты» — женщина 1974 года и девочка 2009 года рождения. Водителя «Хендай» госпитализировали в тяжёлом состоянии, однако он скончался в больнице не приходя в сознание.

В областном ГИБДД на фоне ухудшения погодных условий рекомендовали водителям не превышать скоростной режим и соблюдать безопасную дистанцию.

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Как передавало ИА Регнум, 30 декабря нетрезвый 21-летний молодой человек, управляя каршерингом, въехал в иномарку на Рязанском проспекте в Москве. Управляя автомобилем «Ниссан», находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина въехал в остановившуюся на светофоре «Ауди». В ДТП погиб пассажир «Ауди», мужчина 1984 года рождения. Кроме того, в больницу после ДТП доставили женщину и двоих детей.

До этого, 29 декабря, министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин попал в ДТП с участием четырёх автомобилей, в результате чего два человека погибли. В служебном автомобиле главы башкирского минздрава, помимо него, находились водитель и помощница. Всех их с травмами доставили в ближайшую больницу.

По информации МЧС, авария произошла на 66-м км трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе около деревни Явгильдино. Уточняется, что столкнулись легковые автомобили марок «Лада-Ларгус», «Лада-Гранта», «Тойота-Камри» и «Тойота-Королла».

Кроме того, 25 декабря в Пермском крае в результате дорожной аварии погибли ребёнок и трое взрослых. Это произошло ранним утром на автодороге Пермь — Екатеринбург.

Водитель «Рено-Логан» на 126-м км трассы допустил занос машины с выездом на полосу встречного движения. Легковушка столкнулась с грузовиком «Вольво». Погибли водитель автомобиля и два его пассажира — 23-летняя девушка и 11-летняя девочка.