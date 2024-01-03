Варшава, 3 января, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Польские фермеры возобновляют блокирование границы с Украиной в пункте пропуска «Медика-Шегини». Об этом 3 января сообщил журналистам представитель протестующих Роман Кондрув.

Attila Husejnow/Global Look Press

По его словам, фермеры получили от министра сельского хозяйства письмо о том, что тот согласен с их требованиями, однако несмотря на это они опасаются, что власти лишь тянут время.

«Мы не получили никаких достоверных заверений от министра, что наши требования будут выполнены, поэтому возвращаемся на границу», — сказал Кондрув.

Как передавало ИА Регнум, польские перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с ноября 2023 года. Они требуют восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сделав исключения для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ.

Из-за акции протеста 22 декабря на границе Украины и Польши скопилось около четырёх тысяч грузовых автомобилей. Блокировка движения грузового транспорта продолжалась на всех четырёх погранпереходах. Грузовики пересекали границу, но очень медленно.

На следующий день стало известно, что польские фермеры согласились разблокировать пункт пропуска «Медика-Шегини» при соблюдении трёх условий. Они ждут от государства дотаций на закупку кукурузы, а также что государство не будет повышать сельскохозяйственный налог и продлевать специальные кредитные линии.