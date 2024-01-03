Москва, 3 января, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Тело годовалой девочки нашли на балконе жилого дома на юго-западе Москвы, сообщила 3 января пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

«На балконе квартиры жилого дома в Проезде Карамзина обнаружено тело малолетнего ребёнка — девочки 2022 года рождения. Точная причина и время смерти будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

Со слов бабушки ребёнка, уточнили в прокуратуре, несколько дней назад малолетняя во время купания случайно захлебнулась, тогда она и мать девочки перенесли тело на балкон. Бабушка рассказала о случившемся знакомому, который обратился в правоохранительные органы.

Также отмечается, что матери погибшего младенца 17 лет и у неё есть ещё один ребенок.

Как передавало ИА Регнум, в Лесосибирске в Красноярском крае двухлетняя девочка уронила на себя тумбу с телевизором и погибла. Несчастный случай произошёл днём 1 января. Мать отлучилась на кухню за соком для своей дочери, оставив девочку одну в зале. Вскоре женщина услышала звук падения. Прибежав в комнату, мать обнаружила лежащую под тумбой с телевизором дочь с травмой в области лба. На место происшествия приехали врачи, однако спасти ребёнка им не удалось.

В Красноуфимске в Свердловской области 14 декабря умер годовалый мальчик, решивший поиграть с гирляндой. Его оставили одного в комнате, пока мать занималась домашними делами. Отец ребёнка в этот момент был на работе. Внимание младенца привлекла переливающаяся гирлянда, он потянулся за ней и случайно вырвал провод из розетки. Мать обнаружила сына без сознания и вызвала бригаду скорой помощи, которая смогла лишь констатировать смерть. Через два дня младенцу исполнился бы год.