Санкт-Петербург, 3 января, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Деревня Иннолово в Ломоносовском районе Ленинградской области на фоне усилившихся морозов осталась без света, воды и отопления, следователи организовали проверку, сообщила 3 января пресс-служба следственного управления СК РФ на своём сайте.

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«Следственными органами СУСК России по Ленинградской области организована проверка размещённых в социальных медиа сведений о том, что в деревне Иннолово в Ломоносовском районе Ленинградской области больше 250 домов остались без электричества, воды и отопления, однако уполномоченные органы не принимают мер к устранению аварии», — уточнили в СК.

Ранее в соцсетях появились сведения о том, что свыше 250 домов в Ленинградской области остались без отопления в 25-градусные морозы. По словам местных жителей, тепла в домах не было почти сутки.

В компании «Россети Ленэнерго» прокомментировали ситуацию, уточнив, что энергетики уже вернули свет жителям Иннолово.

«Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение в Иннолово Ломоносовского района после повторного технологического нарушения на линии 0,4 кВ, вызванного превышением заявленной (разрешённой) мощности в связи с морозами и применением климатических систем», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в Воронеже из-за утечки на теплосети 103 многоквартирных дома остались без горячей воды и отопления, поставки должны возобновиться около 20:00 мск.

В декабре 2023 года жители нескольких населённых пунктов Красноярского края в 40-градусные морозы на несколько дней остались без электричества и отопления. От холодов в домах замерзали или лоплись трубы, люди обогревали жильё с помощью тепловых пушек и генераторов, из-за чего в регионе начались ЧП.