Москва, 3 января, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Российский актёр Пётр Черняев умер в возрасте 70 лет, сообщила журналист и писатель Сусанна Альперина на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кадр из к/ф «Капкан для Золушки» реж. Вячеслав Лавров Россия 2014 Пётр Черняев

Она отметила, что Черняев был не только актёром, но и киноведом, кинокритиком, журналистом, а также телеведущим.

Пётр Черняев родился в 1953 году. С 1973 по 1976 был актёром театра-студии «На ладони». В 1978 году окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИК.

Работал в киноредакции издательства «Искусство», редакции журнала «Советский экран». Позже стал главным редактором молодёжной редакции «Советского экрана». Занимал должность главного редактора в газетах «СКИФ» и «Царицынские вести». С 1991 по 1998 год являлся главным редактором журнала «Кино-глаз», а с 2000 года — заместитель главного редактора газеты «СК-новости». Публиковался в журналах «Советский экран», «Мнения», «Огонёк», газетах «Правда», «Известия», «Российские вести», «Век».

С 2002 года снимался в кино. Артист исполнил роли в телевизионных сериалах «Универ», «Ранетки», «Глухарь», «Интерны», «Склифосовский». Снимался в фильмах «Сын моего сына», «Не дождётесь», «Жена Сталина» и другие.

Черняев работал сценаристом и продюсером: ему принадлежат многочисленные телевизионные программы и рекламные ролики.