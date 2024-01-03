Москва, 3 января, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почётных наименований двум полкам и одной бригаде, сообщается 3 января на официальном портале правовой информации.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Так, глава государства постановил присвоить почётное наименование «гвардейский» 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты, 40-му инженерно-сапёрному полку. Почётное наименование «гвардейская» также получила 55-я отдельная мотострелковая горная бригада.

В указах президента отмечается, что наименования присвоены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личными составами полков и бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Владимир Путин также присвоил почётные наименования трём бригадам Вооружённых сил России. За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригад, почётное наименование «гвардейская» присвоено 297-й зенитной ракетной бригаде, 16-й отдельной Хинганской бригаде радиационной, химической и биологической защиты, а также 35-й Таллинской ордена Красной Звезды бригаде управления.

Также в ноябре 2023 года президент присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и вооружённых сил. Звания генерал-лейтенанта полиции присвоены шести офицерам, генерал-майор полиции — 21 сотруднику органов внутренних дел, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора — по одному сотруднику.