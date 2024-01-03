Токио, 3 января, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Неизвестный человек с ножом напал на прохожих около станции метро «Акихабара» в Токио, где в 2008 году произошла резня, сообщило 3 января агентство Kyodo.

Кадр из видео

По его данным, нападавший уже задержан. СМИ со ссылкой на источники уточняют, что в результате инцидента пострадали четыре человека.

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Как передавало ИА Регнум, в 2008 году рядом с этой станцией произошёл известный инцидент, когда местный житель с ножом также напал на прохожих. 39-летний Томохиро Като, находясь за рулём грузового автомобиля, врезался в толпу пешеходов на улице Акихабара в центре Токио, а затем, выйдя из машины, напал на людей с ножом.

В результате нападения злоумышленника погибли семь человек, ещё десять получили ранения. Данное преступление стало одним из самых резонансных в Японии за последние несколько лет.

Суд приговорил Като в 2011 году к смертной казни, а 26 июля 2022 года приговор был приведён в исполнение по распоряжению министра юстиции.