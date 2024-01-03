Белгород, 3 января, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Село Замостье в Белгородской области попало под обстрел со стороны украинских террористов. Об этом 3 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

«Под обстрел ВСУ попало село Замостье Грайворонского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков.

Он добавил, что повреждён магазин — выбиты окна и посечён фасад. На месте работают оперативные службы.

Как ранее передавало ИА Регнум, Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли окраину села Глотово в Грайворонском районе. Обошлось без пострадавших, есть повреждение линии электропередачи. Он добавил, что из-за обстрела электроснабжение может быть частично нарушено в сёлах Глотово, Козинка и Безымено.

За утро 3 января Белгород дважды подвергся обстрелу со стороны Украины, ситуация в городе остаётся напряжённой, отметил губернатор.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что 3 января средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть украинских ракет «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха».