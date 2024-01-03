Санкт-Петербург, 3 января, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Восьмиклассник, смертельно ранивший отца ножом в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге, помещён под домашний арест. Об этом сообщает 3 января Объединённая пресс-служба судов города.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

Конфликт между отцом и 16-летним сыном произошёл в ночь на 1 января в квартире в 5-м Предпортовом проезде. Подросток по меньшей мере дважды ударил мужчину ножом в голову и туловище, от чего тот позднее скончался в больнице.

Меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 февраля подростку избрал Московский районный суд Петербурга, отказав следствию в помещении его под стражу. Отмечается, что юноша частично признал вину.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре в Иркутске на остановке общественного транспорта подростки убили своего сверстника, 15-летнего мальчика. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти юношу не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Летом в Екатеринбурге 16-летний подросток, ревнуя свою 17-летнюю подругу, ударил её ножом. Девушка скончалась от потери крови. Злоумышленника задержали.