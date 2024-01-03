Тегеран, 3 января, 2024, 18:30 — ИА Регнум. В Иране 103 человека погибли и ещё 141 получил ранения в результате террористического акта на кладбище, где похоронен генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

MEHR NEWS AGENCY/EPA/ТАСС

Происшествие случилось 3 января в иранском городе Керман. На дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани, прогремел взрыв. На место были направлены машины скорой помощи. СМИ также сообщили и о втором взрыве. По данным СМИ, среди погибших оказались сотрудники Красного Полумесяца.

Террористическая атака

Заместитель губернатора иранской провинции Керман Рахман Джалали назвал взрывы у кладбища террористической атакой.

Иранское государственное информагентство Tasnim сообщило, что взрывы были осуществлены дистанционно, бомбы были заложены в сумках, которые лежали у здания мавзолея.

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«У входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище в Кермане лежали две сумки с бомбами, которые исполнители этого инцидента, видимо, взорвали с помощью дистанционного устройства», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями теракта в Кермене. Он отметил, что убийство посещавших кладбище людей потрясает своей жестокостью и цинизмом.

Гибель Касема Сулеймани

3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада погиб командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Тогда в Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа.

Позже Трамп заявил, что Вашингтон не гнушается ликвидацией тех, кого считает противником США, а ЦРУ организовало множество убийств. В качестве примера бывший американский президент привёл убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» в элитном подразделение Ирана Корпус стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

В декабре 2023 года стало известно, что Генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 млрд долларов за убийство Сулеймани.