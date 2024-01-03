Москва, 3 января, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Кризис в секторе Газа имеет тенденцию к эскалации, поддержка Израиля со стороны США и ряда западных стран осложняет ситуацию, заявил 3 января глава МИД Турции Хакан Фидан, слова которого приводит телеканал TRT Haber.

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«Международное сообщество не предприняло никаких усилий для предотвращения этого процесса. Последствия этого ещё предстоит оценить и обсудить, но каждая страна должна извлечь серьёзные уроки из кризиса. Найдутся те, кто решит, что союзы не так уж полезны и что никто ничего не сделает, если завтра с ними случится то же, что сегодня происходит в Газе», — отметил турецкий министр.

По его словам, по мере изменения баланса сил в регионе будут меняться и политические взгляды региональных игроков.

«Это прежде всего касается тех стран региона, которые считаются ближайшими друзьями США и Израиля. Позиции, которые они занимают сейчас, продиктованы не дружбой или враждой, а отчаянием», — заявил Фидон.

Он добавил, что безоговорочная поддержка Израиля со стороны США и некоторых западных стран является серьёзной проблемой. В условиях, когда США воюют на стороне Израиля, отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства, страны региона захотят создать противодействие им.

«Думаю, что те, кто не хочет повторения резни в Газе, могут пойти по пути серьёзного вооружения себя», — заключил он.

Также Фидан информировал, что госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен посетит Турцию с визитом 6 января.

Как передавало ИА Регнум, конфликт в Израиле и секторе Газа продолжается с 7 октября. Палестинское движение ХАМАС в этот день нанесло массированный ракетный удар по израильской территории, а потом захватило ряд населённых пунктов. Армия обороны Израиля освободила захваченную территорию и начала наносить ответные удары по сектору Газа.

По состоянию на 25 декабря в секторе Газа погибли свыше 20,5 тыс. человек, ранения получили 54,5 тыс. жителей.

В декабре 2023 года Турция представила план из 11 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа. По данным газеты Akşam, министры иностранных дел семи стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), а именно — Турции, Саудовской Аравии, Катара, Нигерии, Египта и Индонезии — по итогам саммита в Эр-Рияде создали контактную группу, которая разработала план по урегулированию военного конфликта между радикальной группировкой ХАМАС и Израилем. Его окончательный вариант министр иностранных дел Турции уже представил госсекретарю США.

Издание отмечает, что в турецком плане присутствуют такие пункты, как незамедлительное прекращение огня, введение временной гуманитарной паузы для доставки гумпомощи, прекращение выселения палестинцев из своих жилищ, а также поддержание работы больниц в анклаве.

3 января газета Star, ссылаясь на источники, сообщила, что президент Ирана Ибрагим Раиси прибудет в Турцию с официальным визитом 4 января, он будет первым гостем турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в 2024 году.