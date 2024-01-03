Харьков, Украина, 3 января, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Люди в военной форме похитили мужчину призывного возраста на одной из улиц Харькова, передаёт 3 января «Страна. ua» со ссылкой на харьковские Telegram-каналы.

Кадр из видео

Авторы опубликованного видео предполагают, что людьми в военной форме были сотрудники военкомата. На кадрах видно, что мужчина пытался сопротивляться, но его втроём силой заволокли в микроавтобус.

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Ранее украинские СМИ публиковали и другие подобные ролики. В частности, в Одессе люди в военной форме пытались похитить мужчину, его отбивала у них женщина, предположительно — жена. В ВСУ позднее заявили, что военнослужащие не пытались никого похищать, а хотели по просьбе женщины «припугнуть мужа мобилизацией».

Также украинские СМИ регулярно сообщают о рейдах военкомов на улицах, в ресторанах, спортзалах, гостиницах, санаториях и других учреждениях. 2 января в ВСУ впервые официально подтвердили, что на установленных в Киевской области блокпостах намерены искать уклоняющихся от призыва в ВСУ. Прежде эти меры объясняли «проверкой документов».

В декабре 2023 года лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ просит дополнительно призвать в ряды армии полмиллиона человек. 25 декабря в Верховную раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации. Власти страны намерены снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отменить отсрочку для инвалидов третьей группы и лишить уклонистов права на предоставление госуслуг, в том числе на оформление документов. Ранее власти Украины уже расширили список категорий граждан, подлежащих призыву в ВСУ.