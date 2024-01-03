Брянск, 3 января, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Суд в Брянске отправил под домашний арест блогера Евгению «Джипси» Хоффман, которая ранее сожгла российский паспорт на камеру. Об этом говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.

Кадр из телеграм-канала

«3 января 2024 года Советский районный суд города Брянска рассмотрел ходатайство СУ СК РФ по Брянской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 22-летней жительницы города Москвы Е. Н. Хоффманн, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений) и ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом Российской Федерации)», — сказано в сообщении.

В итоге суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста по 2 февраля.

По данным местным СМИ, Хоффман также подозревают в избиении подружки. Уточняется, что незадолго до новогодних праздников блогер поссорилась с подругой и сломала ей нос.

Как передавало ИА Регнум, 1 января в Брянске задержали девушку, которая сожгла собственный паспорт гражданина России, транслируя свои действия в социальных сетях

Сообщалось, что жительница Брянска у здания одного из городских кафе сожгла собственный паспорт гражданина РФ. Наблюдавшие за действиями гражданки также вели себя вызывающе, реагируя на сжигание паспорта хохотом и нецензурными комментариями.

Девушка объяснила свои действия тем, что ей якобы не нравилась собственная фотография в паспорте.