Ряд активов нефтехолдинга «Русь-Ойл» перешли под контроль государства
Москва, 3 января, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Некоторые нефтяные компании, входившие в структуру холдинга «Русь-Ойл», перешли под контроль России в лице Росимущества. Соответствующие записи были сделаны в ЕГРЮЛ 27 декабря 2023 года, обратило внимание агентство «Интерфакс».
Отмечается, что крупнейшим активом, который стал государственной собственностью, является ООО «Компания Полярное сияние». Данная компания контролирует лицензии на добычу углеводородного сырья в пределах пяти месторождений в Ненецком автономном округе и связана с «Русь-Ойлом» с 2015 года. Уточняется, что данное предприятие создано в 1992 году на паритетных началах «Архангельскгеологией» и американской компании ConocoPhillips. Позже архангельское предприятие в структуре собственников сменила «Роснефть», а в 2015 году оба собственника вышли из проекта, продав свои доли структурам холдинга «Русь-Ойл».
Также под контроль государства перешли ООО «Майорское», которое владеет лицензией на добычу углеводородного сырья в пределах Майорской площади, его материнское ООО «Компания «Газ и нефть» и ООО «Ай-Курусский», ООО «Восточно-Таловый», ООО «Хортица».
Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы взыскал в пользу государства с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и нефтяной компании «Русь-Ойл» более 192 млрд рублей.
Отмечается, что решением суда по иску Генпрокуратуры РФ с Хотина как бенефициара «Русь-Ойл» взыскан причинённый вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей. Кроме того, по решению суда в доход государства обращены 100% акций «Русь-Ойл» и доли компаний, которые входят в его структуру. По данным Генпрокуратуры, Хотин получал незаконный доход вследствие уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых и налога на добавленную стоимость.