Москва, 3 января, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Некоторые нефтяные компании, входившие в структуру холдинга «Русь-Ойл», перешли под контроль России в лице Росимущества. Соответствующие записи были сделаны в ЕГРЮЛ 27 декабря 2023 года, обратило внимание агентство «Интерфакс».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что крупнейшим активом, который стал государственной собственностью, является ООО «Компания Полярное сияние». Данная компания контролирует лицензии на добычу углеводородного сырья в пределах пяти месторождений в Ненецком автономном округе и связана с «Русь-Ойлом» с 2015 года. Уточняется, что данное предприятие создано в 1992 году на паритетных началах «Архангельскгеологией» и американской компании ConocoPhillips. Позже архангельское предприятие в структуре собственников сменила «Роснефть», а в 2015 году оба собственника вышли из проекта, продав свои доли структурам холдинга «Русь-Ойл».

Также под контроль государства перешли ООО «Майорское», которое владеет лицензией на добычу углеводородного сырья в пределах Майорской площади, его материнское ООО «Компания «Газ и нефть» и ООО «Ай-Курусский», ООО «Восточно-Таловый», ООО «Хортица».

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы взыскал в пользу государства с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и нефтяной компании «Русь-Ойл» более 192 млрд рублей.

Отмечается, что решением суда по иску Генпрокуратуры РФ с Хотина как бенефициара «Русь-Ойл» взыскан причинённый вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей. Кроме того, по решению суда в доход государства обращены 100% акций «Русь-Ойл» и доли компаний, которые входят в его структуру. По данным Генпрокуратуры, Хотин получал незаконный доход вследствие уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых и налога на добавленную стоимость.