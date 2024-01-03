Иран, 3 января, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Число жертв взрыва у кладбища в иранском Кермане выросло до 73 человек, 170 человек получили ранения, сообщило 3 января иранское государственное информагентство IRNA со ссылкой на экстренные службы страны.

Кадр из видео

«На текущий момент в результате теракта в Кермане погибли 73 человека и пострадали 170 человек», — сказано в сообщении агентства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе траурной церемонии в годовщину гибели похороненного на кладбище в Кермане генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани произошло два взрыва.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3857299" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Власти провинции Керман назвали случившееся терактом. Взрывы были осуществлены дистанционно, бомбы были заложены в сумках, которые лежали у здания мавзолея, сообщало иранское государственное информагентство Tasnim.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Трамп позднее отметил, что власти США считают допустимой ликвидацию противников страны и что ЦРУ в прошлом организовало множество подобных убийств. Иран ответил на убийство Сулеймани ударом по американским военным базам в Ираке.