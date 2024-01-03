Москва, 3 января, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Советский дипломат, бывший посол в Сенегале и Зимбабве Георгий Тер-Газарянц ушёл из жизни в возрасте 100 лет. Сообщение об этом опубликовано 3 января на сайте МИД России.

РИА Новости / Руслан Кривобок

Тер-Газарянц скончался 31 декабря в Москве. В МИД выразили искренние соболезнования родным и близким дипломата.

«Из жизни ушёл замечательный человек, фронтовик, наш выдающийся коллега, отличный профессионал, внесший большой вклад в развитие двусторонних отношений со странами Африки», — говорится в некрологе.

Георгий Тер-Газарянц родился 10 марта 2023 года в Баку. Участвовал в Великой Отечественной войне, по возвращении с фронта окончил Военно-политическую академию имени Владимира Ленина. В 1950 году Тер-Газарянца назначили первым секретарём ЦК ЛКСМ Армении.

В 1955–1973 годах он был заместителем председателя Антифашистского комитета советской молодёжи, заведующим отделом ЦК ВЛКСМ, старшим референтом отдела ЦК КПСС, секретарём и вторым секретарём ЦК КП Армении.

В 1973–1981 годах Тер-Газарянц был чрезвычайным и полномочным послом Советского Союза в Сенегале и Гамбии, а в 1981–1987 годах — в Зимбабве.