Москва, 3 января, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что всё НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию, но у них ничего не выйдет. Так он прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, призвавшего передать Киеву ракеты большой дальности для ударов по России.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Ну что же: если коллективный Запад даже помыслит пойти на поводу истерической авантюры главы польского МИД, мы точно будем знать имена политических провокаторов, упорно толкающих к третьей мировой войне», — сообщил Слуцкий в своём Telegram-канале.

По его словам, именно такие сикорские, байдены и боррели, вооружающие киевский режим, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка.

Слуцкий напомнил, что про эти атаки Сикорский не упоминает.

«Все, кто не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя, давно понимают, что реальной целью была и остается Россия, сила и мощь которой в её людях. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим!» — написал лидер ЛДПР.

Как передавало ИА Регнум, Сикорский призвал передать Киеву ракеты большой дальности для ударов по России. Он заявил, что нужно ответить на последние атаки на Украину предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры.

ВСУ днём 30 декабря 2023 года нанесли удары по жилым кварталам в центре Белгорода. Согласно данным на 1 января, в результате погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, общее число пострадавших превысило 100 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по Белгороду не останется безнаказанным. Также он назвал эту атаку со стороны ВСУ террористическим актом.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 января проинформировал о том, что Вооружённые силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников, а также ремонту вооружения в Киеве и пригородах.