Москва, 3 января, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Только 7% российского вооружения, военной и специальной техники приходится для ремонта вывозить из зоны СВО на специализированные предприятия. Сообщение об этом опубликовано 3 января в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Александр Река/ТАСС

По итогам 2023 года, отметили в ведомстве, 66% вооружений и техники восстановили войсковые ремонтные органы. Ещё 22% восстановили выездные бригады, 5% было восстановлено при участии граждан, призванных из запаса в рамках военных сборов.

«Всего 7% техники требуют восстановления на предприятиях промышленности», — сообщили в Минобороны.

Указано также, что в зоне спецоперации действуют более 270 полевых ремонтных цехов. Производственные возможности ремонтных воинских частей и подразделений Минобороны за минувший год увеличились в 1,5 раза. Технику после ремонта возвращают в боевой состав в 2,5 раза быстрее. Исправность вооружения и техники поддерживается на уровне 95%.

Как сообщало ИА Регнум, Россия нарастила производство танков в 5,6 раза, а БМП и БТР в 3,5–3,6 раза за период проведения специальной военной операции на Украине. Существенно выросло количество беспилотников в артиллерийских соединениях и воинских частях.