Москва, 3 января, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о фейках против Вооружённых Сил России в отношении руководителя казахской общины в Москве Полата Джамалова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Кадр из видео Полат Джамалов

«В отношении руководителя казахской общины в Москве Полата Джамалова 1944 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2022 года депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») попросил генеральную прокуратуру проверить высказывание Полата Джамалова о миротворческой операции стран ОДКБ на предмет введения в заблуждение. Тогда парламентарий обратил внимание на то, что Джамалов назвал миротворческую миссию стран ОДКБ «оккупацией». По его мнению, «такие предатели России и своей малой Родины в своё время развалили СССР».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о фейках об армии в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В правоохранительных органах сообщили, что экс-адвокат дал интервью, в котором публично под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче. В высказываниях Новикова также содержался мотив политической ненависти и вражды. Новиков с 2021 года проживает в Киеве. После начала спецоперации он заявил о вступлении в ряды теробороны. Минюст 25 ноября 2022 года внёс экс-адвоката в реестр иноагентов.