Иран, 3 января, 2024, 15:25 — ИА Регнум. В результате взрыва в иранском городе Керман, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, пострадали по меньшей мере 15 человек, сообщило 3 января IRNA.

Farhas Babaei/Global Look Press

По данным агентства, на дороге, ведущей к кладбищу Гользар-э Шахада, прогремел второй взрыв.

Власти Ирана пока не назвали причины взрыва.

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Ранее ИА Регнум информировало о первом взрыве, прогремевшем в Иране в годовщину гибели Сулеймани, который погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада. Тогда в Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа. Он позднее заявлял, что Вашингтон не гнушается ликвидацией тех, кого считает противником США, а ЦРУ организовало множество убийств.

В декабре 2023 года стало известно, что Генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 млрд долларов за убийство Сулеймани.