Москва, 3 января, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Военно-Морской Флот России в 2024 году пополнят малый ракетный корабль «Буря» и подводная лодка «Кронштадт». Об этом 3 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи"/РИА Новости

Отмечается, что в текущем году Военно-Морской Флот России продолжит плановое увеличение своего численного состава.

«Одними из первых его боевой строй пополнят малый ракетный корабль «Буря» и подводная лодка «Кронштадт», которые проходили программу испытаний в Балтийском море в 2023 году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Балтийский, Тихоокеанский и Черноморский флоты усилят несколько малых ракетных и патрульных кораблей, а также морских тральщиков.

В пресс-службе пояснили, что после завершения государственных испытаний военно-морской флаг будет поднят на атомном подводном ракетном крейсере «Архангельск» проекта «Ясень-М», который предназначен для подводных сил Северного флота.

Отмечается, что в 2024 году спустят на воду очередной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Пожарский», корвет проекта 20 385 «Проворный», четвёртый фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Исаков», морские тральщики проекта 12 700, малые ракетные корабли проектов 21 631 и 22 800, патрульные корабли и большую подводную лодку проекта 636.3 «Якутск» и некоторые другие корабли, катера и суда обеспечения, которые находятся в настоящий момент на стапелях российских судостроительных заводов.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря президент России Владимир Путин заявил, что на российских верфях в разных стадиях готовности сейчас находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов. На церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин» президент сказал, что российское судостроение вышло на новый важный этап — серийное производство боевых кораблей разных классов.

Это говорит о том, что в стране судостроительная отрасль находится на подъёме, отметил президент, добавив, что Россия сделала важнейший и принципиальный шаг по возрождению и развитию кораблестроения.

Президент также заявил, что страна укрепит морскую мощь на всех стратегических направлениях и реализует все планы по строительству кораблей. Глава государства поблагодарил трудовые коллективы предприятий за профессионализм и высокую самоотдачу, а экипажам кораблей пожелал достойной службы на благо России.