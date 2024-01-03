Белгород, 3 января, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли окраину села Глотово в Грайворонском районе Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил 3 января в Telegram-канале.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи», — написал Гладков.

Он добавил, что из-за обстрела электроснабжение может быть частично нарушено в сёлах Глотово, Козинка и Безымено. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков призвал жителей Белгородской области соблюдать спокойствие и выдержку. Он предупредил об угрозе взрывов из-за падения неразорвавшихся частей боеприпасов ВСУ. Так, два неразорвавшихся снаряда были обнаружены в частном секторе в Белгороде.

За утро 3 января Белгород дважды подвергся обстрелу со стороны Украины, ситуация в городе остаётся напряжённой, отметил губернатор.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что 3 января средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть украинских ракет «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха».