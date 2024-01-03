Москва, 3 января, 2024, 15:06 — ИА Регнум. «Газпром» в 2023 году увеличил поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» до 22,7 млрд кубометров, сообщила 3 января пресс-служба российского холдинга в своём Telegram-канале.

РИА Новости: Павел Бедняков

«По итогам 2023 года экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» составил 22,7 млрд куб. м. Это на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств «Газпрома» и в полтора раза больше, чем в 2022 году (15,4 млрд куб. м)», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточнили в «Газпроме», в начале января суточные поставки газа в Китай вышли на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года.

«Уже 2 января этот новый уровень был превышен, и «Газпром» обновил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям», — отмечается в релизе.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер информировал, что в 2023 году Россия увеличила поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,6%.

Президент России Владимир Путин 11 октября заявил, что газопровод «Сила Сибири» в 2025 году выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров в год. В связи с этим он подчеркнул, что экспорт российского газа в Китай развивается. Путин уточнил, в 2022 году подписали контракт по ещё одному маршруту в Китай, дальневосточному, где объём поставок составит 10 млрд кубометров газа в год.