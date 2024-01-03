Белгород, 3 января, 2024, 15:01 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородской области сохраняется опасность падения неразорвавшихся частей боеприпасов ВСУ. Об этом предупредил глава области Вячеслав Гладков в Telegram-канале, призвав жителей региона и города соблюдать спокойствие и выдержку.

Антон Вергун/ТАСС Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

«В связи с событиями последних дней, массовыми неприцельными обстрелами возможно падение неразорвавшихся частей боеприпасов и иных опасных предметов на всей территории области. Убедительная просьба ко всем жителям и гостям Белгородской области. Если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае его не трогайте, не перемещайте, не приближайтесь к нему. Отойдите на безопасное расстояние», — написал губернатор.

Гладков призвал жителей региона сохранить спокойствие и выдержку и в случае обнаружения подозрительных предметов помочь покинуть место детям, пожилым и больным людям, а также по возможности обозначить и оградить местность, сообщив об этом экстренным службам.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в Белгороде остаётся напряжённой, с утра город был дважды обстрелян со стороны Украины. Глава региона призвал жителей области установить на телефоны приложение МЧС России, чтобы мгновенно получать оповещения о ракетной опасности. На заседании оперативного штаба 8 января будет рассматриваться вопрос о продлении школьных каникул, также сообщил он.

Гладков сообщил о том, что 3 января в Белгороде вновь была запущена сирена ракетной опасности. Глава региона предостерёг горожан от опасности с воздуха, рекомендовал не подходить к окнам, спрятаться в безопасном месте. Позже был дан отбой ракетной опасности.